Özgür Özel'in emeklilerle buluşmasında kavga: Yalakalık yapma

Kırşehir'de Özgür Özel'in yanına gelen ve AK Partili olduğunu belirttikten sonra bazı sözler söyleyen emekli bir vatandaşa yine aynı yerde bulunan başka bir vatandaş, yalakalık yaptığını söyleyerek tepki gösterdi.

Kırşehir'de emekliler lokalini ziyaret eden Özgür Özel ile bir emekli vatandaş arasında geçen diyalog sırasında kavga çıktı. 

"20 YILLIK AK PARTİ ÜYESİYİM"

"20 yıllık AK Parti üyesiyim, hep AK Parti'ye oyumu verdim. Ama şu an evimize ekmek alacak durumda değiliz. 60 yaşındayım, 16 bin lira ile hiçbir yere varamıyorum.

Üyeyim ama ben bundan sonra AK Parti’ye oy vermeyeceğim. Size oyumu vereceğim" diyen akabinde de artık Özgür Özel'i destekleyeceğini söyleyen emekli vatandaş, aynı ortamda bulunan diğer bir vatandaş tarafından eleştirildi. 

"YALAKALIK YAPMA"

Özel ile konuşan vatandaşa seslenerek "Yalakalık yapıyorsun sen, yalakalık yapma." dedi. İki vatandaşın sesi yükselirken Özgür Özel'in müdahale etmemesi ve olan biteni izlemesi dikkat çekti.

