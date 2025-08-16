Zeydan Karalar için AYM’ye bireysel başvuru

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın avukatları, gözaltı ve tutuklama kararlarının "özgürlük hakkını ihlal ettiğini" belirterek Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Avukatlar, seçilmiş bir belediye başkanının temel haklarına yönelik ciddi tehlike bulunduğunu vurgulayarak tedbir kararı talep etti.

Abone ol

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gözaltına alınmasının ardından tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması kararlarına karşı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu. Karalar'ın avukatları, kararların "kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ihlal ettiğini" belirterek, Yüksek Mahkeme'den tedbir kararı verilmesini talep etti.

Başkan Karalar'ın avukatları Hüseyin Ersöz ve Erkan Sarıtaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın yetkisiz olduğunu savundu. Bireysel başvuru dilekçesinde, dosyadaki kısıtlama kararı ve tutukluluk incelemelerinde avukatların çağrılmaması gibi hukuki usulsüzlüklerin, sürecin siyasi amaçlı olduğu izlenimini yarattığı iddia edildi.

Dilekçede, İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği'nin tutuklama kararında Karalar'ın "şüpheli" sıfatıyla yer almasına rağmen, karar metninde isminin sonrasında geçmediği ve bunun "özensiz ve baştan savma" bir inceleme yapıldığını gösterdiği vurgulandı.Avukatlar, soruşturmanın İstanbul'da başladığını ancak dosyanın konusunun Adana'yı ilgilendirmesi nedeniyle yetkisizlikle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmesi gerektiğini öne sürdü. Dilekçede, dosya içeriğine erişim kısıtlamasının da hukuka aykırı olduğu ve bu durumun Karalar'ın tutukluluğa itiraz hakkını etkisiz hale getirdiği ifade edildi.

Başvuruda ayrıca, tutuklama koşullarının oluşmadığı halde karar verildiği ve aynı soruşturmada gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı'nın serbest bırakılmasıyla bu kararın çeliştiği belirtildi.

Avukat Hüseyin Ersöz, başvuruda, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 73. maddesi kapsamında, Karalar'ın seçilmiş bir belediye başkanı olması ve temel haklarına yönelik ciddi bir tehlike bulunması gerekçesiyle tedbir kararı talep ettiklerini açıkladı.