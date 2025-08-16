Rusya Devlet Başkanı Putin'den Alaska Zirvesi'yle ilgili açıklama

Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Alaska ziyareti faydalı ve zamanında oldu. Trump ile görüşmemiz samimi ve önemliydi. Rusya, Ukrayna çatışmasını barışçıl yolla çözmek istiyor" dedi.

Abone ol

Dünya kamuoyu tarafından merakla beklenen bu buluşmada, iki lider diplomasi masasına otururken samimi diyaloglar ve pozlar da objektiflere yansıdı.

İki liderin görüşmesi yaklaşık 3 saat sürdü.

Trump, yaptığı açıklamada önemli ilerlemeler sağladıklarını ancak henüz nihai bir anlaşmaya ulaşamadıklarını belirtirken Putin'in ne diyeceği merak ediliyordu.

PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ilk açıklama geldi.

"RUSYA BARIŞÇIL YOLLA ÇÖZMEK İSTİYOR"

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Putin, olumlu mesajlar vererek şu ifadeleri kullandı:

Alaska ziyareti faydalı ve zamanında oldu. Trump ile görüşmemiz samimi ve önemliydi.

ABD'nin pozisyonuna saygı duyuyoruz. Rusya, Ukrayna çatışmasını barışçıl yolla çözmek istiyor.