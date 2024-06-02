BIST 10.400
DOLAR 32,23
EURO 34,95
ALTIN 2.412,19
HABER /  GÜNCEL

Kredi borcunu erken kapatanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar

Kredi borcunu erken kapatanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, kredi borçlarını erken kapatan borçlulara ilişkin önemli bir emsal karar imza attı. Kararda, kredi kullanımı sırasında alınmayan istihbarat ücretinin erken ödeme nedeniyle de alınamayacağı belirtildi.

Abone ol

Sakarya'da bir özel okulu temsil eden avukat, bankaya karşı dava açtı. Davacı, bankanın, çekilip erken kapatılan üç ayrı kredi için istihbarat ve erken kapama ücreti adı altında tahsil ettiği ücretlerin iadesini talep etti.

İlk derece mahkeme ve istinaf mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar verdi. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, bozma kararı verdi. Bozma kararında, kredi kullanımı sırasında alınan istihbarat ücretinin erken ödeme nedeniyle de alınamayacağı, davacının kredilerinde kredi kullanım esnasında istihbarat ücreti talep edilmediği ve tahsil edilmediği, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 10.02.2020 tarih ve 2020/ 4 sayılı tebliği ile bankalar tarafından tahsil edilen istihbarat ücreti uygulamasına son verildiği belirtildi.

Yargıtay'ın bu kararı, kredi borçlarını erken kapatmayı düşünen borçlular için önemli bir emsal teşkil ediyor. Bu sayede, borçlular bankaların kendilerinden yasal olmayan şekilde istihbarat ücreti talep etmesine karşı haklarını koruyabilecek.

Uzmanlara göre, eğer kredi borcunuzu erken kapatmayı düşünüyorsanız, Yargıtay'ın bu karını göz önünde bulundurarak, bankanızla iletişime geçmeniz ve istihbarat ücreti alınıp alınmayacağını teyit etmeniz önemli.

ÖNCEKİ HABERLER
Bolu'da fabrikada amonyak gazından etkilenen 18 işçi hastaneye kaldırıldı
Bolu'da fabrikada amonyak gazından etkilenen 18 işçi hastaneye kaldırıldı
Doğum izni gündemdeyken bir gelişme daha! Masrafların bir kısmı devletten!
Doğum izni gündemdeyken bir gelişme daha! Masrafların bir kısmı devletten!
İstanbul'da bina çöktü! Vali Davut Gül'den açıklama: 7 kişi enkazdan yaralı çıkartıldı
İstanbul'da bina çöktü! Vali Davut Gül'den açıklama: 7 kişi enkazdan yaralı çıkartıldı
Bakanlık duyurdu! 30 milyon 54 bin liralık destek ödemesi hesaplara aktarıldı
Bakanlık duyurdu! 30 milyon 54 bin liralık destek ödemesi hesaplara aktarıldı
Erdoğan: LGS'ye girecek evlatlarımıza başarılar diliyorum
Erdoğan: LGS'ye girecek evlatlarımıza başarılar diliyorum
Tayvan ve Çin arasında ateş yükseliyor: 'Güç kullanırız' tehdidi
Tayvan ve Çin arasında ateş yükseliyor: 'Güç kullanırız' tehdidi
Koca: Türkiye, "fenilketonüri" hastalığına en sık rastlanan ülkelerden biri
Koca: Türkiye, "fenilketonüri" hastalığına en sık rastlanan ülkelerden biri
3 ilçe ve 4 beldede sandık kuruldu! Oy verme işlemi başladı
3 ilçe ve 4 beldede sandık kuruldu! Oy verme işlemi başladı
LGS heyecanı başladı! 1 milyon öğrenci sınava giriyor
LGS heyecanı başladı! 1 milyon öğrenci sınava giriyor
Temizlik görevlisinin hatası yüzünden bir kez daha sandığa gittiler
Temizlik görevlisinin hatası yüzünden bir kez daha sandığa gittiler
12 yılın ardından Türkiye'den Çin'e tarihi ziyaret!
12 yılın ardından Türkiye'den Çin'e tarihi ziyaret!
Dursun Özbek imzayı resmen açıkladı! 'Takımda kalacak'
Dursun Özbek imzayı resmen açıkladı! 'Takımda kalacak'