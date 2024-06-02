Kredi borcunu erken kapatanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, kredi borçlarını erken kapatan borçlulara ilişkin önemli bir emsal karar imza attı. Kararda, kredi kullanımı sırasında alınmayan istihbarat ücretinin erken ödeme nedeniyle de alınamayacağı belirtildi.

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Sakarya'da bir özel okulu temsil eden avukat, bankaya karşı dava açtı. Davacı, bankanın, çekilip erken kapatılan üç ayrı kredi için istihbarat ve erken kapama ücreti adı altında tahsil ettiği ücretlerin iadesini talep etti.

İlk derece mahkeme ve istinaf mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar verdi. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, bozma kararı verdi. Bozma kararında, kredi kullanımı sırasında alınan istihbarat ücretinin erken ödeme nedeniyle de alınamayacağı, davacının kredilerinde kredi kullanım esnasında istihbarat ücreti talep edilmediği ve tahsil edilmediği, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 10.02.2020 tarih ve 2020/ 4 sayılı tebliği ile bankalar tarafından tahsil edilen istihbarat ücreti uygulamasına son verildiği belirtildi.

Yargıtay'ın bu kararı, kredi borçlarını erken kapatmayı düşünen borçlular için önemli bir emsal teşkil ediyor. Bu sayede, borçlular bankaların kendilerinden yasal olmayan şekilde istihbarat ücreti talep etmesine karşı haklarını koruyabilecek.

Uzmanlara göre, eğer kredi borcunuzu erken kapatmayı düşünüyorsanız, Yargıtay'ın bu karını göz önünde bulundurarak, bankanızla iletişime geçmeniz ve istihbarat ücreti alınıp alınmayacağını teyit etmeniz önemli.