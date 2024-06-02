BIST 10.400
DOLAR 32,23
EURO 34,95
ALTIN 2.412,19
HABER /  EKONOMİ

İTO mayısta fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İTO mayısta fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı

İstanbul'da, mayısta fiyatı önceki aya göre en çok artan ürün köprü geçiş ücreti, en çok düşen ürün ise sivri biber oldu.

Abone ol

İstanbul Ticaret Odası (İTO), mayıs ayında kentte perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerle değişim oranlarını açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 147'sinin perakende fiyatı artarken, 21 ürünün fiyatı düştü, 74 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Mayıs ayında ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yer alan köprü geçiş ücreti yüzde 60 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 43,75 ile bilimsel ve edebi kitap, yüzde 37,12 ile şehir şebeke suyu, giyim harcamaları grubundan yüzde 29,62 ile kadın iç çamaşırı, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 26,68 ile limon, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 23,92 ile ütü, giyim harcamaları grubundan yüzde 16,18 ile erkek iç çamaşırı, gıda harcamaları grubundan yüzde 15,90 ile kabak, yüzde 13,71 ile çikolata ve ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 13,20 ile çamaşır suyu olarak belirlendi.

Sivri biber fiyatı yüzde 44,57 geriledi

Mayıs ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan sivri biberin fiyatı yüzde 44,57 azalarak fiyatı en fazla düşen ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, gıda harcamaları grubundan yüzde 28,37 ile erik, yüzde 25,17 ile taze fasulye, yüzde 24,73 ile domates, yüzde 23,04 ile bezelye, yüzde 9,36 ile kıvırcık salata ve yüzde 9,02 ile yeşil soğan olarak kayıtlara geçti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kredi borcunu erken kapatanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar
Kredi borcunu erken kapatanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar
Bolu'da fabrikada amonyak gazından etkilenen 18 işçi hastaneye kaldırıldı
Bolu'da fabrikada amonyak gazından etkilenen 18 işçi hastaneye kaldırıldı
Doğum izni gündemdeyken bir gelişme daha! Masrafların bir kısmı devletten!
Doğum izni gündemdeyken bir gelişme daha! Masrafların bir kısmı devletten!
İstanbul'da bina çöktü! Vali Davut Gül'den açıklama: 7 kişi enkazdan yaralı çıkartıldı
İstanbul'da bina çöktü! Vali Davut Gül'den açıklama: 7 kişi enkazdan yaralı çıkartıldı
Bakanlık duyurdu! 30 milyon 54 bin liralık destek ödemesi hesaplara aktarıldı
Bakanlık duyurdu! 30 milyon 54 bin liralık destek ödemesi hesaplara aktarıldı
Erdoğan: LGS'ye girecek evlatlarımıza başarılar diliyorum
Erdoğan: LGS'ye girecek evlatlarımıza başarılar diliyorum
Tayvan ve Çin arasında ateş yükseliyor: 'Güç kullanırız' tehdidi
Tayvan ve Çin arasında ateş yükseliyor: 'Güç kullanırız' tehdidi
Koca: Türkiye, "fenilketonüri" hastalığına en sık rastlanan ülkelerden biri
Koca: Türkiye, "fenilketonüri" hastalığına en sık rastlanan ülkelerden biri
3 ilçe ve 4 beldede sandık kuruldu! Oy verme işlemi başladı
3 ilçe ve 4 beldede sandık kuruldu! Oy verme işlemi başladı
LGS heyecanı başladı! 1 milyon öğrenci sınava giriyor
LGS heyecanı başladı! 1 milyon öğrenci sınava giriyor
Temizlik görevlisinin hatası yüzünden bir kez daha sandığa gittiler
Temizlik görevlisinin hatası yüzünden bir kez daha sandığa gittiler
12 yılın ardından Türkiye'den Çin'e tarihi ziyaret!
12 yılın ardından Türkiye'den Çin'e tarihi ziyaret!