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3 ilçe ve 4 beldede yenilenen yerel seçimler! YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama

3 ilçe ve 4 beldede yenilenen yerel seçimler! YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 3 ilçe ve 4 beldede yenilenen yerel seçimlerle ilgili, "Şu an için herhangi bir olumsuz durum yok, her şey yolunda gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazlar sonucunda seçimlerin yenilenmesine karar verilen 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi sürüyor.

YSK Başkanı Yener, YSK önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin sorunsuz olarak devam ettiğini bildirdi ve bu şekilde devam etmesini temenni etti.

Yener, saat 17.00 itibarıyla sandıkların açılacağını anımsatarak, "21.00'den önce yayın yasağının kaldırıp kaldırılmayacağına kurul olarak karar verip sizlere duyuracağız. Şu an için herhangi bir olumsuz durum yok, her şey yolunda gidiyor." diye konuştu.

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