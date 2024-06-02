Galatasaray'da Mertens kararı

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da iç transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar Dries Mertens ile 1 yıl daha devam edecek.

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Galatasaray, Dries Mertens için kararını verdi. Yönetim, maaşında indirime gitmeyi kabul eden Belçikalı yıldızla anlaşmaya vardı. Mertens, gelecek sezonun sonunda profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırmayı planlıyor.

Bu sezon kaydettiği 9 gol ve 16 asist ile şampiyonlukta kilit rol oynayan 37 yaşındaki futbolcu, ligi asist kralı olarak tamamladı.

İki yıldır Galatasaray formasıyla 84 maça çıkan Dries Mertens, 19 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.