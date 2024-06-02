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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni Anayasa mesaisi yetkililerle görüşecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni Anayasa mesaisi yetkililerle görüşecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmelerini sürdürüyor. Kurtulmuş, Meclis’te grubu olmayan siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelecek. Parti yetkililerini makamında kabul edecek olan Kurtulmuş, siyasi partilerin yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında bu hafta Meclis’te grubu bulunmayan siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Yeni anayasa çalışmaları çerçevesindeki ziyaretlerine Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerle başlayan Kurtulmuş, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi yetkilileriyle görüştü.

Kurtulmuş, yeni haftada Meclis’te temsil edilen ancak grubu bulunmayan partilerin yetkilileriyle görüşecek.

Bu kapsamda 4 Haziran Salı ve 5 Haziran Çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunmayan partilerin genel başkanları ile parti yetkililerini makamında kabul edecek Kurtulmuş, siyasi partilerin yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek.

Numan Kurtulmuş, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerle yaptığı görüşmelerin ardından, yaz döneminde partilerin tekliflerini olgunlaştırmasını beklediklerini, ekim ayından sonra, yeni yasama dönemi başladığında içeriğe ilişkin tartışmalara başlanabileceğini belirtmişti.

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