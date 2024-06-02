BIST 10.400
DOLAR 32,23
EURO 34,95
ALTIN 2.412,19
HABER /  SPOR

Teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi.

Abone ol

Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen özel uçakta Mourinho'ya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve Ali Koç'un seçimi kazanması durumunda bir sonraki dönemde yönetim listesinde yer alacak Acun Ilıcalı eşlik etti.

Mourinho, kendisini taşıyan özel uçağın inmesinin ardından havalimanında toplanan taraftarları selamlamak için apronun dışına çıktı.  Portekizli çalıştırıcı, taraftarları selamladıktan sonra havalimanına geri dönerken, kendisini kalacağı otele götürecek helikoptere bindi.

Jose Mourinho, bugün saat 19.00'da Ülker Stadı'nda düzenlenecek törenle kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu konu siyasi bilek güreşine konu olmamalı
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu konu siyasi bilek güreşine konu olmamalı
Galatasaray'da Mertens kararı
Galatasaray'da Mertens kararı
Ailesinden 8 kişiyi baltayla katletti!
Ailesinden 8 kişiyi baltayla katletti!
Tekirdağ'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı
Tekirdağ'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı
MEB duyurdu: LGS soruları ve cevap kitapçıkları yayımlandı
MEB duyurdu: LGS soruları ve cevap kitapçıkları yayımlandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni Anayasa mesaisi yetkililerle görüşecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni Anayasa mesaisi yetkililerle görüşecek
LGS sona erdi: Cevap anahtarı yayımlanacak
LGS sona erdi: Cevap anahtarı yayımlanacak
Küçükçekmece’de çöken binanın sahibi gözaltına alındı
Küçükçekmece’de çöken binanın sahibi gözaltına alındı
3 ilçe ve 4 beldede yenilenen yerel seçimler! YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama
3 ilçe ve 4 beldede yenilenen yerel seçimler! YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama
Ege Denizi'nde korkutan deprem
Ege Denizi'nde korkutan deprem
MSB duyurdu: 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Mehmet Özhaseki'den Küçükçekmece'de çöken binaya ilişkin açıklama
Bakan Mehmet Özhaseki'den Küçükçekmece'de çöken binaya ilişkin açıklama