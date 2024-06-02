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Antalya'da otel personelini taşıyan midibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da otel personelini taşıyan midibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Antalya'da midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

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Uğur Efe'nin kullandığı, otel personelini taşıyan servis midibüsü, Gazi Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, midibüs sürücüsü ile araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Uğur Efe kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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