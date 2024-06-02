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Gazze'de can kaybı 36 bin 439'a yükseldi

Gazze'de can kaybı 36 bin 439'a yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 60 artarak, 36 bin 439'a yükseldi. Yaralı sayısı ise 220 artarak 82 bin 627 oldu.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 240 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 60 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 220 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 439'a, yaralı sayısının 82 bin 627'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

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