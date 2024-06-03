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Ömer Çelik'ten Anadolu Ajansı muhabirine yapılan saldırıya kınama

Ömer Çelik'ten Anadolu Ajansı muhabirine yapılan saldırıya kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, New York'ta Filistin'e destek gösterilerini takip eden Anadolu Ajansı foto muhabiri Fatih Aktaş'a yönelik polis şiddetini kınayarak, Anadolu Ajansı'nın uluslararası duyarlılığı aktarmasından gurur duyduklarını belirtti. Çelik, Aktaş'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Fatih Aktaş'a, ABD'nin New York kentinde polis tarafından uygulanan çirkin saldırıya tepki gösterdi.

 'AA foto muhabiri Fatih Aktaş'ya yönelik polis şiddetini kınıyoruz'

Sözcü Çelik resmi X hesabından yaptığı paylaşımda,

"ABD’nin New York kentinde Filistin'e destek gösterilerini takip eden Anadolu Ajansı foto muhabiri Fatih Aktaş’a yönelik polis şiddetini kınıyoruz.

'Gurur duyuyoruz'

Anadolu Ajansının, mazlum Filistin halkına yönelik uluslararası duyarlılığı aktarıyor olmasından gurur duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.

Bu vesileyle Anadolu Ajansı ailesine ve AA foto muhabiri Fatih Aktaş’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Ne olmuştu?

ABD’nin New York kentinde Filistin'e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabiri Fatih Aktaş, New York Polisinin (NYPD) sert darbesine maruz kaldı.

Aktaş, Brooklyn’deki protestolarda polisin göstericilere karşı şiddetli müdahalesini görüntülemeye çalışırken polis şiddetine uğradı.

Bir gazeteci tarafından çekilen video kaydında, gösterileri fotoğraflamaya çalışırken bir polis memurunun şiddetli itmesi sonucu Aktaş’ın sert bir şekilde yere düştüğü görüldü.

Aktaş, olaya ilişkin, “Gösterilere müdahaleyi görüntülemek isterken bir polis memuru beni şiddetle geriye itti, elimdeki kameraya zarar gelmemesi için sırt üstü yere düşmek zorunda kaldım, dirseğimi şiddetli şekilde yere vurdum.” dedi.

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