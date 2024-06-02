Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imzaladı. İstanbul'da özel bir karşılama töreni yapılan Mourinho, Fenerbahçe taraftarlarına hitaben yaptığı konuşmada, "Fenerbahçe forması artık bedenimin bir parçası" dedi.

Abone ol

Gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe'yi çalıştıracak olan Jose Mourinho, özel uçakla 14.47'de İstanbul'a iniş yaptı. Mourinho'ya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Mario Branco ve Acun Ilıcalı da eşlik etti. Mourinho, İstanbul'a gelmesinin ardından "Yeni evim" notuyla paylaşımda bulundu.

İmzayı attı

Mourinho özel helikopterle önce oteline geçti ardından boğaz turu yaparak Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na gitti. Mourinho özel helikopterle önce oteline geçti ardından boğaz turu yaparak Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na gitti. Mourinho Fenerbahçe'ye resmi imzayı attı.

"Asıl önemli olan şey Fenerbahçe"

Jose Mourinho şu ifadeleri dile getirdi:

"Tünaydın. İlk önce sevginize teşekkür ediyorum. Adım Fenerbahçe ile geçtiği ilk andan itibaren gösterdiğiniz sevgiyi hissettim. Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra sevgiyi görür ama ben şimdiden bunu hissettim.

Bana büyük bir sorumluluk veriyor. Size söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenizdenim. Fenerbahçe forması artık bedenimin bir parçası. Futbol bir tutku ve bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesindeyim.

Türkiye futbolu için, Türkiye Ligi'ni geliştirmek için yardımcı olmak için burada çalışmak istiyorum. Ama ne Türk futbolu ne Süper Lig, en önemlisi, asıl önemli olan şey Fenerbahçe. Ali Koç'la tanıştığım ilk andan itibaren buraya sizler için burada olmayı çok istedim.

Sizler çok büyük bir taraftar grubusunuz. Sizin bir tutkunuz için burada olmayı çok istedim. Şu andan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim."