Jose Mourinho Fenerbahçe taraftarı ile bütünleşti

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe ile iki yıllık anlaşma imzalayarak İstanbul'a geldi ve Ülker Stadyumu'nda resmi imza töreni gerçekleştirdi. Mourinho ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç imza töreninin ardından tek tek tribünleri gezdi ve fotoğraflar çekildi.

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Türk futbolu, tarihi günlerinden birini yaşadı. Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe ile iki yıllık anlaşma sağladıktan sonra İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

Dün gece, Borussia Dortmund ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Acun Ilıcalı ile görüşüp anlaşmayı sağlayan Mourinho, Ülker Stadyumu'nda resmi imza attı.

Tribünleri tek tek gezdi

Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç imza töreninin ardından tek tek tribünleri gezdi ve fotoğraflar çekildi.