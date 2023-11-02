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AFAD'ın deprem simülasyon tırı Kırşehir'e gönderilecek

AFAD'ın deprem simülasyon tırı Kırşehir'e gönderilecek

Kırşehir'deki eğitim faaliyetleri içerisinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca Kırşehir'e deprem simülasyon tırı gönderilecek.

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Kırşehir AFAD İl Müdürü Ömer Bozkurt, basın temsilcileri ile bir araya geldi. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin çok büyük yıkıma neden olduğunu söyleyen Bozkurt, depremlere karşı hazırlıklı olunması gerektiği noktasında da uyarılarda bulundu.

AFAD'ın deprem simülasyon tırı gelecek

Bozkurt, "Kırşehir'imize Pazartesi günü sabahtan itibaren AFAD'ın deprem simülasyon tırı gelecek ve üç gün süreyle burada kalacak. Bu süre içerisinde öğrencilerimiz, ailelerimiz Kırşehirli hemşerilerimiz bu simülasyon tırından faydalanabilir. Tüm hemşerilerimizi bu simülasyondan faydalanmaya davet ediyorum" dedi.

Kırşehirliler deprem simülasyon tırı ile birlikte Cacabey Meydanı'nda afet anlarında yapılması gerekli olanları da eğitimciler tarafından öğrenecek.

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