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Sultangazi'de kısa süreli yağış etkili oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Sultangazi'de kısa süreli yağış etkili oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Sultangazi'de etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar kapalı alanda yağış dinene kadar bekledi.

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Bazı vatandaşlar saçakların altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalışırken, sürücüler ise güçlükle ilerledi.

Yağış yarım saat sürdü

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından Sultangazi'de saat 15.45 sıralarında yağmur etkili oldu. Yaklaşık yarım saat boyunca etkili olan yağış nedeniyle vatandaş zor anlar yaşadı. Zaman zaman şiddetini artıran yağış kısa sürede bazı caddeleri göle çevirdi. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar ise yağmurdan saçakların altlarına sığınarak korunmaya çalıştı.

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