Rusya BM temsilcisinden İsrail'in meşru müdafaa iddiasıyla ilgili tokat gibi sözler

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İsrail'in meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu söyleyen ABD ve AB için "Ancak Uluslararası Adalet Divanı'nın (BM) 2004'teki tavsiye niteliğindeki görüşüyle de teyit edildiği gibi onların işgalci bir güç olarak böyle bir hakkı yok.” dedi.

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Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, mevcut krizin tüm Ortadoğu'ya yayılmaması için Filistin-İsrail çatışmasında akan kanın acilen durdurulması çağrısında bulundu.

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin olağanüstü özel oturumunda yaptığı konuşmada Filistin-İsrail çatışmasında akan kanın acilen durdurulması gerektiğini belirtti.

“Öncelikle akan kanın durdurulması ve krizin tüm bölgeye yayılmasının önlenmesi gerekiyor. Aksi takdirde çatışma asla durdurulamaz” diyen Nebenzya, tüm arabuluculara, 'rehinelerin hızla serbest bırakılması da dahil olmak üzere diplomatik bir çözüm üzerinde çalışma imkanı verilmesi’ çağrısında bulundu.

Rus diplomat, “Er ya da geç bu yoldan gitmek zorunda kalacağız, tek mesele bu süre zarfında kaç masum insanın öleceğidir” vurgusunu yaptı.

‘Mevcut şiddet dalgasını durdurmaya yönelik acil görevleri çözmenin yanı sıra, çatışmanın siyasi çözümü için somut kolektif eylemlere yönelik bir strateji üzerinde derhal anlaşmaya varılmasının gerekli olduğunu’ da vurgulayan Nebenzya, şunları söyledi:

“Bölge devletlerinin aktif bir rol üstleneceği ortak bir arabuluculuk mekanizmasının oluşturulması gündemde. Bu, Ortadoğu’daki durumun gelişmesinde son zamanlarda ortaya çıkan, Suudi-İran normalleşmesi, Suriye'nin Arap Birliği’ne yeniden entegrasyonu gibi olumlu eğilimlerle destekleniyor. Bütün bunlar, bölge ülkelerinin meseleleri kendi ellerine almaları ve dış baskılara maruz kalmamaları durumunda Ortadoğu'nun istikrara kavuşturulması yönünde çok şey başarabileceklerini kanıtlıyor.”

Nebenzya, Rusya'nın ‘Filistin-İsrail çözümüne katkı sağlamaya devam etmeye’ hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

'İsrail'in işgalci devlet olması nedeniyle mevcut çatışmada meşru müdafaa hakkı yok'

İsrail'in işgalci devlet olması nedeniyle mevcut çatışmada meşru müdafaa hakkı olmadığına dikkat çeken Nebenzya, “Ayrıca, tamamen farklı durumlarda insani hukuka saygı gösterilmesi çağrıları yapan, soruşturma komisyonları oluşturan, yıllar boyunca uygulanan şiddeti durdurmak için ancak son çare olarak güç kullananlara yaptırımlar uygulayan ABD ve müttefiklerinin ikiyüzlülüğü üzerinde durmadan edemeyeceğim” diye konuştu ve şöyle devam etti:

“Ve bugün diğer bölgesel bağlamlarda öfkeyle eleştirildiğinden kat kat daha büyük olan Gazze'deki korkunç yıkımı, hastaneler de dahil olmak üzere sivil hedeflere yönelik saldırıları, binlerce çocuğun ölümünü ve tam bir abluka altındaki sivil halkın korkunç acılarını görünce, onlar ağızları su doluymuş gibi susuyor. Yapabildikleri tek şey, İsrail'in meşru müdafaa hakkı olduğunu iddia etmek, ancak Uluslararası Adalet Divanı'nın (BM) 2004'teki tavsiye niteliğindeki görüşüyle de teyit edildiği gibi onların işgalci bir güç olarak böyle bir hakkı yok.”

Rusya'nın, İsrail'in güvenliği sağlama hakkını tanıdığını fakat ‘bunun ancak BM Güvenlik Konseyi'nin iyi bilinen kararları temelinde Filistin sorununa adil bir çözüm bulunması halinde tam olarak garanti edilebileceğini’ vurgulayan Nebenzya, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“İsrail'in terörle mücadele hakkını inkar etmiyoruz. Fakat teröristlerle savaşın, sivillerle değil. Aksi halde kendiniz kötülüğün tarafını tutar ve onun kendi yöntemlerini kullanarak hareket etmiş olursunuz. Yüzyıllardır zulme maruz kalan Yahudi halkı, hiç kimsenin anlayamayacağı kadar sıradan sakinlerin çektiği acıların, masumların kör kanlı intikam uğruna ölmesinin adaletin yeniden tesis edilmesine, ölülerin hayata döndürülmesine veya ailelerini teselli edilmesine yardımcı olmayacağını anlamalı. Hıristiyanlık ta, İslam da, Yahudilik te, Tanrı'ya ait olan ve hiç kimsenin elinden alma hakkına sahip olmadığı insan yaşamının değerini paylaşıyor.”