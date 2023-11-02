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Tekirdağ'da bariyere çarpan cip asılı kaldı

Tekirdağ'da bariyere çarpan cip asılı kaldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yoğun yağıştan kaynaklı kayganlaşan yolda seyir halindeki cip bir anda kayarak bariyerlere çarptı. Olayda 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kayganlaşan yolda refüje çarpıp bariyerde asılı kalan aracın sürücüsü yaralandı.

Kayarak refüjdeki bariyerlere çarptı

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Tekirdağ-İstanbul çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.D. idaresindeki 22 ABL 518 plakalı cip, yağmur sonrası kayganlaşan yolda seyir halindeyken kayarak bir anda refüjdeki bariyerlere çarptı. Bariyere çarpan araç asılı kalırken, aracın sürücüsü ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Sağlık ekipleri ise yaralıyı hastaneye sevk etti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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