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Trafik kazasında yaralanan lise öğrencisi hastanede öldü!

Trafik kazasında yaralanan lise öğrencisi hastanede öldü!

Antalya'nın Serik ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan lise öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Orta Mahalle'de 25 Ekim'de okula giderken babası Hüseyin Oğuz'un kullandığı motosikletin otobüsle çarpışmasıyla ağır yaralanan lise öğrencisi Melike Oğuz (16) tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Oğuz'un cenazesi, Gedik Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine genç kızın yakınları, okul arkadaşları ve öğretmenleri katıldı.

Melike Oğuz'un gözyaşlarını tutamayan annesi Şerife Oğuz, törende kızının arkadaşlarına sarılarak, "Melike yerine artık sizlere sarılacağım." dedi.

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