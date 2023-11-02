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İsrail ordusu mevzilerini Gazze sınırına yakın noktalara kaydırdı

İsrail ordusu mevzilerini Gazze sınırına yakın noktalara kaydırdı

İsrail Gazze’ye yönelik topçu atışlarının menzilini ilerletmek için birliklerindeki obüsleri sınıra daha yakın noktalara kaydırdı.

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyine konuşlandırdığı obüsleri sınır noktalarına yaklaştırdı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne hava saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, karadan sınırlı bir şekilde başlattığı operasyonda ilerleyişi sürüyor. İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik topçu atışlarının menzilini ilerletmek için birliklerindeki obüsleri sınıra daha yakın noktalara kaydırdı.


İsrail’in Gazze Şeridi’nde 27 Ekim’de başlayan kara operasyonunun ne zaman sona ereceği bilinmezken, operasyonda şu ana kadar 18 İsrailli asker öldü.

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