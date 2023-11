Almanya’da Türklere Mavi Kart’ın yolu açıldı, oturum izni verilecek

Almanya, 1 Kasım itibariyle yürürlüğe giren yasa ile Türklere kapılarını sonuna kadar açıyor... Nitelikli göç yasası ile birlikte tam 64 alanda Türk uzman alınacak.

Alman hükümetinin, ülkedeki nitelikli eleman sayısını artırmak, bazı alanlardaki personel eksikliğini gidermek için çıkardığı “Nitelikli Göç Yasası”, 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girdi. Yasanın bir bölümü Mart 2024, bir bölümü de Haziran 2024'te uygulanmaya başlanacak.

İşte Almanya'nın, “İş Vizesi- D vize” vererek yasal yollardan Almanya'ya götüreceği gruplar;

1 Kasım itibariyle yürürlüğe giren hükümler gereği, Almanya'da iş bulup Mavi Kart alarak gelebilmede maaş sınırı düşürüldü. Yıllık 39 bin 682 Euro brüt maaşlı iş bulanlara hemen Mavi Kart verilecek.

Ayrıca, Almanya'ya gelecek nitelikli personelle ilgili meslek grupları da genişletildi. Matematik, doğa bilimleri, mühendislik, tıp gibi alanlardaki yetişmiş elemanların yanı sıra, çeşitli meslek grupları da, iş bulunca Mavi Kart alıp gelebilecek.

Genel olarak alınacak uzmanlar listesi;

İmalat sektöründe uzman kişiler.

Su- kalorifer tesisatçılar.

Madencilik, inşaat ve lojistik sektöründe yetişmiş elemanlar

Ayrıca bunların yöneticileri.

Bilgi ve iletişim teknolojisi hizmeti verenler. Medya ve iletişim uzmanları, dil bilen gazeteciler.

Bilgi ve iletişim teknolojisi hizmeti verenler. Bilgisayar uzmanları, IT'ciler, her türlü bilgisayar programcıları.

Çocuk yuvası eğitmenleri. Kreş ve çocuk bakımı ile ilgilenenler. Her türlü sağlık hizmeti veren yetişmiş elemanlar. Hemşire, hastabakıcı, yuva eğitmeni v.s.

Veterinerler

Diş hekimleri

Eczacılar

Hemşire ve ebeler

Öğretmenler ve eğitim sisteminde başka görevler alabilecek olanlar. Öğretmen yetiştirenler, okul yöneticileri.

Yaşlı bakım hizmeti verenler. Bu alanda meslek yapmış olanlar

Sosyal hizmet uzmanları

Finans ve sigorta alanında uzman, yönetici kişiler.

Fizikçiler ve astronomlar

Meteorologlar

Kimyagerler

Jeolog ve jeofizikçiler

Matematikçi ve istatikçiler

Biyolog, botanikçi, zoolog ve buna yakın meslek erbabı kişiler

Tarım, orman ve balıkçılık alanında uzmanlar veya danışmanlar

Çevre bilimcileri, araştırmacılar

1 Kasım itibariyle yürürlüğe giren yasanın detayları da gündem oldu.

Almanya, mühendislik alanında yetişmiş ve dil bilen elemanlar arıyor.

Aranan mühendisler şunlar;

İşletme ve üretim mühendisliği

İnşaat mühendisliği

Çevre koruma mühendisliği

Makine mühendisliği

Kimya mühendisliği

Maden ve metalurji mühendisliği, buna yakın uzmanlıklar

Çeşitli diğer alanlardaki mühendisler

Elektroteknik, elektronik ve telekomünikasyon alanındaki mühendisler.

Mimari personel

Mühendisliğin dışında, yetişmiş dil bilen tecrübeli mimarlar da Almanya'ya gelebilecek. Bu alanda ve tasarımcılık alanında Almanya'daki açıklar şöyle;

Mimarlar, iç mimarlar, çevre planlamacıları ile yüksek mimarlar

Üretim ve tekstil tasarımcıları

Şehir, alan ve çevre-trafik planlamacıları

Kadastro ve ölçüm uzmanları

Grafik ve multimedya tasarımcıları

Sağlık alanında aranan uzmanlar

Genel olarak sağlık alanının hemen hemen her alanında ihtiyaç var. Listenin başında genel olarak yer alan ihtiyaçların dışında, şunlar da vize alıp yasal yolla Almanya'ya çalışmaya gelebilecek;

Eğitim almış veya meslek olarak yetişmiş, diplomalı- belgeli hasta bakıcıları

Eğitim almış, diplomalı- belgeli kadın doğum yardımcıları

Çevre ve iş sağlığı, hijyen- bakım uzmanları

Fizyoterapistler

Diyetisyenler, beslenme uzmanları

Konuşma ve duyma terapistleri

Ortopedistler

Sağlık alanında uzmanlığı bulunan her türlü personel.

Eğitim sektöründeki gelişmeler

Almanya eğitim sektöründe de, alanında uzman veya diplomalı kişiler arıyor.

Bunun için de belirli düzeyde Almanca gerekiyor. A 2 ve hatta B 2 düzeyinde Almanca bilgisi, Mavi Kartla ülkeye gelmek için temel şart.

İşte bunlardan bazıları;

Üniversite ve yüksek okul öğretim görevlileri (Ders ya da uzmanlık belirtilmiyor)

Meslek eğitimi ve meslek okullarında eğitim verebilecek kişiler

İlkokul ve ortaokul öğretmenleri

Kreş öğretmenleri ve okul öncesi hazırlık öğretmenleri, eğitmenler

Pedagoji ve öğretmen yetiştirme

Özel pedagoji uzmanları

Yabancı dil öğtermeni

Müzik öğretmeni

Sanat dersi öğretmeni

IT ve bilgisayar uzmanı yetiştiricisi

Ve diğer alanlarda yetişmiş eğitmenler

İletişim teknolojisi

Almanya'nın aradığı yetişmiş elemanlar, 25 grupta toplanmış durumda.

Hemen her alanda açık var. 25'inci ve son grup ise “Enformasyon ve iletişim teknolojileri ile veri bankası- netzwerk“ ile ilgili.

Bu alanda arananlar şöyle;

Sistem analizcisi

Yazılım geliştirici

İnternet sitesi ve multimedya geliştiricisi

Uygulama ve IT programcısı

Bu alanda, henüz adı konulmamış ve ihtiyaç duyulan her türlü personel.

Bilgisayar yöneticileri ve datenbank geliştiricileri

Her türlü sistem yöneticisi

Bilgisayar iletişimi, bağlantı uzmanları ve bu alanda yetişmiş her türlü personel.

Bilgisayar sistemleri ve ağ kurulumları ile ilgili her türlü personel.

Almanya'da kalma şartları

Bu alandaki uzmanlar, ilk olarak bu alandaki uzmanlığı belgelemeli ve en azından A 2 düzeyinde Almanca bilgisine sahip olmalı.

Mühendislik ve IT-Bilgisayar uzmanlığında, şirketler arası gelişlerde İngilizce de yetebilecek. Teklif edilen yaş sınırı 45. Ama bunun üzerinde de ihtiyaç varsa, alınabilecek.

Almanya'da 12 ay Mavi Kart'la çalışan kişi, daha sonra oturma izni alabilecek. AB üyesi ülkelerde 90 gün Mavi Kart'la çalışan kişi, Almanya'ya gelebilecek ve 12 aylık çalışmadan sonra bağımsız oturma izni alabilecek.



Turist vizesi ile gelmiş olanlar, iş başvurusunda bulunabilecek. İşe kabul edilir ve sözleşme imzalarsa, ülkede iş vizesi ile kalabilecek.

Bunlar, daha sonra ailelerini de kolayca yanlarına alabilecekler.

Nitelikli personelin durumu Mart 2024'ten sonra daha da iyileşecek. Tüm şartlar yerine getirilmişse, kısa sürede ülkede oturma iznine hak kazanılacak. Çalışılan alanlardaki meslek sınırlaması kaldırılacak ve isteyen, istediği işte çalışabilecek. Dil şartı yumuşatılacak.

En önemlisi de, AB dışından TIR ya da başka türlü iş makineleri sürücüleri, kolay vize alacak. Almanya'da bu işi yapabilecek. Bunlar için gereken sınavlar kalkacak ve dil testi de olmayacak.

Deneme süresinde tüm uzmanlar için haftalık çalışma imkanı 20 saate kadar çıkabilecek. Denklik bildirimi için uğraşılmasına gerek kalmayacak. İş sözleşmesine ek olarak, en az iki yıllık eğitim veya üniversite diploması yetecek. Bunların gelinin ülke tarafından tanınması yetecek.

Örneğin bir çok meslek grubu için, Alman Ticaret Odası'ndan alınan “tanıma belgesi” yetecek. Oturma izinleri öncelikle bir yıl verilecek. Sonra üç yıla kadar uzatılacak. Ardından da sınırsız oturum verilebilecek. Sürekli oturum için Almanca bilgisinin kanıtlanması gerekecek.

Bilgisayar uzmanları için mesleki veya üniversite diploması şart olmayacak. Dil şartı da aranmayacak ama bilgilerini ispatlamaları gerekecek. Hemşireler için özel uyum kursları veya dersler olacak. Hemşireler, bu alanda uzmanlıklarını kanıtlamak zorunda.

Almanya'ya eğitime gelmiş Türk öğrencilerin iş piyasasına katılma imkanları genişletilecek. Daha önce yılda 120 tam veya 240 yarım gün olan çalışma üst koşulu, 140 tam veya 280 yarım gün oluyor.

Öğrenci, işyerinde haftada 20 saat çalışabilecek. Maaş miktarında üst sınır olmayacak. Bunlara burs olanakları sağlanacak. Alman üniversitelerinde kalabilmeleri için imkanlar artırılacak. Üniversite ve meslek eğitimi yeri arayan öğrencilerde yaş sınırı 25 idi. Bu 35 olacak ve dil şartı da yumuşatılacak.

Bu tarihten sonra Şans Kartı sistemi devreye girecek. ABD, Kanada, Avustralya modeli başlayacak. Üniversite diploması, meslek diplaması ya da uzmanlık belgesi, ilgili eyalette daha kolay tanınacak.

Bunu önceden Türkiye'de hazırlamak yeterli olacak. Denklik değil, tanıma sistemi uygulanacak. Almanya ile bağlantı, dil bilme, uzmanlık, yaş gibi kriterler ile 10 puan üzerinden en az 6 puan yeterli olacak.

İşveren gerekli seyahat masraflarını karşılayacak, gelenler iş sözleşmeli olacak, emeklilik hakları ve sendika üyelikleri olacak. Batı Balkan ülkelerinden gelenler iş piyasasına daha rahat ve kolay adapte edilecek.