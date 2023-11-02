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Avustralya Başbakanı Albanese'den Gazze açıklaması

Avustralya Başbakanı Albanese'den Gazze açıklaması

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, sivillerin korunması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Her Filistinlinin hayatı, her İsraillinin hayatı gibi önemlidir." dedi.

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ABC News'in haberine göre, Melbourne şehrinde düzenlenen konferansta konuşan Albanese, İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Albanese, Gazze'de sivil ölümlerin artmasından duyduğu endişeyi dile getirerek, sivillerin korunması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

"Her Filistinlinin hayatı, her İsraillinin hayatı gibi önemlidir." ifadesini kullanan Albanese, İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik saldırısının "büyük endişeye yol açtığına" işaret etti.

Albanese, Gazze'de aile üyeleri öldürülen Avustralya vatandaşlarıyla bir araya geldiğini belirterek, görüştüğü bu kişilerin federal hükümetten "İsrailli can kayıpları, rehineler ve onların ailelerinin haklarının arandığı gibi kendileri için de aynısının yapılmasını istediğini" söyledi.

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