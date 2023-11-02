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İstanbul'da Maraton ve Spor Fuarı başladı

İstanbul'da Maraton ve Spor Fuarı başladı

Bu yıl 45. kez düzenlenecek olan İstanbul Maratonu öncesi Maraton ve Spor Fuarı, Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde başladı. Fuar, 4 Kasım tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

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Dünya’da iki kıta arasında koşulan tek maraton olan, Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu öncesinde Maraton ve Spor Fuarı, Yenikapı’da bulunan Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde başladı. 2, 3 ve 4 Kasım tarihlerinde ziyaretçilere açık olacak fuar alanından 42, 15 ve 8 km koşularına kayıtlı 45 bin koşucu, kitlerini teslim alabilecek. Öte yandan fuar boyunca sahnede Spor İstanbul eğitmenleri eşliğinde çeşitli sportif etkinlikler ve söyleşiler de düzenlenecek.

Fuar alanında maratona kaydını yaptıran Bektaş Özkan, 7. kez maratonda yarışacağını belirterek, “Keyifle, festival havasında gençlere destek için koşuyoruz. Hem sağlık açısından hem de iyilik peşinde koşuyor olmaktan mutluyum. Bu zevki herkesin yaşamasını istiyorum. En keyifli an maraton parkuru. Köprüden geçiyoruz, Sarayburnu’nu dolaşıyoruz. Trafiğin kapalı olması, İstanbul halkının farklı keyfine sebep oluyor. Keyfini çıkartsınlar ve iyilik peşinde koşanları desteklemeyi unutmasınlar” şeklinde konuştu.

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