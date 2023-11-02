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İzmir'de yasa dışı silah ticareti yapan çete çökertildi

İzmir'de yasa dışı silah ticareti yapan çete çökertildi

İzmir’de yasa dışı silah ticareti yapan gruba yönelik 6 adreste arama gerçekleştirildi.

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Aramada çok sayıda silah türü ele geçirilirken, olayla ilgili çete ise çökertildi.

İzmir’de Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir grubun yasa dışı silah ticareti yaptığı ve ruhsatsız atölyede silah ürettiği yönünde aldığı bilgi üzerine, Karabağlar ve Buca ilçelerinde 3 şüpheliye ait 6 farklı adreste arama gerçekleştirdi.

Çete çökertildi

Yapılan aramalar çerçevesinde, 1 adet UZİ olarak tabir edilen otomatik tabanca, 41 adet tabanca, 309 adet şarjör, 6 adet AK-47 uzun namlulu silah şarjörü, 2 bin 164 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği, 4 adet mermi atar tüfek, 7 adet av tüfeği ve çok sayıda tabanca yapımında kullanılan tabanca parçası ele geçirildi. Yakalanan 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili yasa dışı silah ticareti yapan çete ise çökertildi.

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