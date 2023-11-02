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Yatırım uzmanı Mert Başaran'dan kazandıran yatırım tüyosu

Yatırım uzmanı Mert Başaran'dan kazandıran yatırım tüyosu

Yatırım uzmanı Mert Başaran, vatandaşlara altın ve dolar yerine farklı bir alana yatırım yapma tavsiyesinde bulundu. Başaran, 1+0 dairelerin yatırım açısından iyi getiri sunduğunu söyledi.

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Yatırım tavsiyeleri ve danışmanlığı ile tanınan Mert Başaran, bu kez ev almak isteyen yatırımcılara önemli ipuçları verdi.

Ev yatırımı düşünenler için özellikle "küçük dairelerin" cazip bir seçenek olduğunu vurgulayan Başaran, "Eğer ev almayı düşünüyorsanız, küçük dairelere yönelmek mantıklı olabilir" dedi.

Mert Başaran 1+0 daireleri öneriyor

Başaran, genellikle 1+0 dairelerin yatırım açısından iyi getiri sunduğuna dikkat çekti. Bu tür dairelerin kiracı bulma ve kiraya verme işlemlerinin daha hızlı gerçekleştiğini ifade eden Başaran, özellikle üniversitelere yakın bölgelerde bulunan bu dairelerin öğrenciler için cazip olduğunu ve bu nedenle kiracı dönüş hızının yüksek olduğunu belirtti.

Mert Başaran, bu tür dairelerin yatırım amaçlı alındığını ve en önemli ölçütün "Yatırım Getirisi" olduğunu vurguladı. Amortisman süresinin, yatırımın ne kadar hızlı getiri sağlayacağını gösterdiğini dile getiren Başaran, 1+0 dairelerin genellikle 12-13 yıl içinde yatırımın amorti edilebileceğini açıkladı.

Bu dairelerin aylık kira geliri ile evin alındığı fiyat arasındaki süre, yatırımın ne kadar hızlı geri döneceğini belirleyen kritik bir faktör olarak ön plana çıkıyor.

Mert Başaran'ın bu önemli tüyoları, ev yatırımı düşünen yatırımcılar için değerli bir rehber niteliği taşıyor. Küçük dairelerin cazip getiri fırsatları sunması, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmelerine ve finansal hedeflerine daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olabilir.

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