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İyi Parti'de şok istifa! Görüş ayrılığı dedi Nebi Hatipoğlu partiden ayrıldı

İyi Parti'de şok istifa! Görüş ayrılığı dedi Nebi Hatipoğlu partiden ayrıldı

İYİ Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, partisi ile görüş ayrılığı yaşadığını söyleyerek İYİ Parti'den istifa etti.

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İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden ayrıldığını duyurdu.

Twitter (X) platformu üzerinden paylaşım yapan Hatipoğlu, partisi ile genel seçim sürecinden bu yana görüş ayrılığı yaşadığını belirtti.

Hatipoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"Büyük Türk Milleti’nin bilgisine; Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İyi Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İyi Parti'den istifa ediyorum." 

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