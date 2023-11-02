TTF Ankara Tenis Merkezi, uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapacak

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, TTF Ankara Tenis Merkezi'yle ilgili, "Bu tesisler teknik olarak dünyanın en büyük turnuvalarını yapabilir, aynı hafta içinde iki farklı zeminde iki turnuvayı gerçekleştireceğimiz bir büyüklüktedir." dedi.

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Durmuş ve yönetim kurulu üyeleri, yapımında sona yaklaşılan TTF Ankara Tenis Merkezi'nin resmi açılışı öncesi düzenlenen tanıtım toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Basın mensuplarıyla bir araya geldiği için mutlu olduğunu belirten Durmuş, federasyonun her zaman dünyanın en iyisi olmayı hedeflediğini söyledi.

Türkiye'nin her ili ve ilçesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlediklerini ifade eden Durmuş, Türkiye'nin, dünyada en çok tenis organizasyonu gerçekleştiren ikinci ülke konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet'in 100. yılında TTF Ankara Tenis Merkezi'nin yapılmasını "tenisin kaderinin değiştiği gün" olarak tanımlayan Durmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Tenis Federasyonu olarak başkentimiz Ankara'mızın en güzel ve merkezi yerinde şu anda uluslararası standartlara sahip, hem toprak hem sert kortları hem de 3 bin 500 kişilik merkez kortu olan bir tesise sahibiz. Bu tesisler teknik olarak dünyanın en büyük turnuvalarını yapabilir, aynı hafta içinde iki farklı zeminde iki turnuvayı gerçekleştireceğimiz bir büyüklüktedir. Ses sisteminden kamera sistemine ayrıca altyapısına kadar akıllı kortlar diyebildiğimiz alanlar yarattık. Bu, bizim için bir ilk. 14 yaşından sonra Türkiye'nin yetenekli çocuklarının artık 'Nerede antrenman yapacağım, acaba antrenör bulabilir miyim?' sorularını soramayacağı bir merkeze sahibiz. Burası Türkiye'nin en büyük merkezi. Burada öyle bir alan yaratıyoruz ki burası tenisin üssü olacak. Buradaki yetenekli çocuklarımız ulusal ve uluslararası turnuva oynayarak hem dünyaya hazırlık yapacak hem de turlardan dönen çocuklarımızın yeniden turlara çıkmak için yaşayabileceği, kalabilecekleri merkez halinde olacak."

"Ankara Kupası, uluslararası ATP düzeyinde bir turnuvamız olacak"

Durmuş, toprak kort turnuvasını İstanbul'da, sert kort turnuvasını Ankara'da yapma gibi bir düşüncelerinin olduğunu belirterek, "İstanbul Kupası gibi büyük bir turnuvanın erkekler tarafını da Ankara'da yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Onunla ilgili arayışlarımızı başlattık. Uygun bir tarihte turnuva bulursak Ankara Kupası, uluslararası ATP düzeyinde bir turnuvamız olacak." diye konuştu.

Bir basın mensubunun "TTF Ankara Tenis Merkezi, grand slam yolculuğunun bir başlangıcı olabilir mi?" sorusuna Durmuş, "Grand slamler tüm tenis sporcularının hayalleridir. Böyle bir hedefe ulaşabilmek için yaratılmış bu tesisler, grand slamlerde, olimpiyatlarda söz sahibi olabilecek sporcuların yetiştiği bir merkez olacak." cevabını verdi.

Cengiz Durmuş, tesisin yapımında desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Durmuş, basın mensuplarıyla TTF Ankara Tenis Merkezi'ni gezerek bilgi verdi.