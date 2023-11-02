BIST 7.692
DOLAR 28,35
EURO 30,20
ALTIN 1.812,75
HABER /  GÜNCEL

Azerbaycan Hocalı Katliamı'nın faillerinden birini yakaladı!

Azerbaycan Hocalı Katliamı'nın faillerinden birini yakaladı!

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, 1992'de Ermeni güçlerce Azerbaycanlılara karşı gerçekleştirilen Hocalı Katliamı'nın faillerinden birinin yakalandığını duyurdu.

Abone ol

Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun 19 Eylül'de Karabağ'da gerçekleştirdiği antiterör operasyonunda Hocalı Katliamı'nın faillerinden Madat Babayan'ın yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, Babayan'ın sorgusunda, Hocalı'da sivil Azerbaycanlıların katliamında yer aldığını, cesetlere hakaret ve esirlere işkence eylemlerine tanıklık ettiği itirafında bulunduğu belirtildi.

Babayan'ın, Hocalı'da yaptıkları yağmalarla ilgili de itirafları olduğu ve katlettikten sonra gömdükleri Azerbaycanlıların toplu mezarlarının yerini gösterdiği kaydedildi.

Hocalı'da, 26 Şubat 1992'de Ermeni güçlerince 613 sivil katledilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Formula 1 heyecanı bu sene Brezilya'ya taşınıyor
Formula 1 heyecanı bu sene Brezilya'ya taşınıyor
Günlük kiralık evlerde yeni dönem başladı, artık izin gerekecek
Günlük kiralık evlerde yeni dönem başladı, artık izin gerekecek
İstanbul'da belediye otobüsü kaza yaptı!
İstanbul'da belediye otobüsü kaza yaptı!
Almanya’da Türklere Mavi Kart’ın yolu açıldı, oturum izni verilecek
Almanya’da Türklere Mavi Kart’ın yolu açıldı, oturum izni verilecek
Kredi kartı kullananlar dikkat! Flaş 'aidat' kararı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Flaş 'aidat' kararı
Askeri amaçlı yüksek çözünürlüklü yerli ve milli ekran teknolojisi üretecekler
Askeri amaçlı yüksek çözünürlüklü yerli ve milli ekran teknolojisi üretecekler
Çinli Android telefonlar, Google uygulamalarını riskli olarak gördü
Çinli Android telefonlar, Google uygulamalarını riskli olarak gördü
Son seçimi bilen Hakan Bayrakçı şaşırtan yeni İstanbul adayları anket sonuçlarını paylaştı
Son seçimi bilen Hakan Bayrakçı şaşırtan yeni İstanbul adayları anket sonuçlarını paylaştı
Uzmanlar açıkladı, çocuklarda düşmeyen ateşe dikkat
Uzmanlar açıkladı, çocuklarda düşmeyen ateşe dikkat
Ziraat Bankası’ndan 300 milyon dolarlık yurt dışı finansmanı
Ziraat Bankası’ndan 300 milyon dolarlık yurt dışı finansmanı
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu
DSP lideri Önder Aksakal'dan ABD-İsrail önerisi
DSP lideri Önder Aksakal'dan ABD-İsrail önerisi