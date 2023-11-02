Çinli Android telefonlar, Google uygulamalarını riskli olarak gördü

Huawei ve Honor gibi bazı Çinli üreticilerin ürettiği Android telefonlar, bir anda Google uygulamalarını zararlı olarak göstermeye başladı. Google'dan bir açıklama gelmiş olsa da, sorunun nedeni halen çözülebilmiş değil.

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TechRadar'ın haberine göre Çinli şirketler tarafından geliştirilen bazı akıllı telefonlar, Google'ın Android uygulamalarının kötü amaçlı olduğunu ve derhal silinmesi gerektiğini iddia eden garip bir uyarı göstermeye başladı.

Bildirilene göre, bazı Huawei, Honor ve Vivo akıllı telefon ve tablet sahipleri bir “Güvenlik tehdidi” ile karşılaşıyor ve bu cihazlar Google uygulamasını “TrojanSMS-PA” olarak algılıyor.

Özel olarak SMS gönderdiler

Uyarının ayrıntılarında, uygulamanın gizlice SMS mesajları gönderdiği ve kullanıcıya maddi zarar verebileceği belirtiliyor: “Bu uygulamanın özel olarak SMS gönderdiği, kullanıcıları yetişkinlere yönelik içerikle ödeme yapmaya teşvik ettiği, uygulamaları özel olarak indirdiği/yüklediği veya mülk hasarına ve gizlilik sızıntısına yol açabilecek özel bilgileri çaldığı tespit edildi. Hemen kaldırmanızı öneririz.”

Durumu daha da karmaşık hale getiren bir şekilde, uygulamanın telefonlara ve tabletlere önceden yüklenmiş olarak gelen ve dışarıdan yüklenmediği, Çin yasağından önce üretilen cihazlarda da uyarılar gözüküyor.

Google, BleepingComputer’a yaptığı açıklamada, uyarının Play Protect özelliği tarafından tetiklenmediğini ve kullanıcıların bu konuyu, cihazları üreten şirketle (Huawei, Vivo ve diğerleri) görüşmesi gerektiğini söyledi.

Şirket sözcüsü “bu güvenlik bildirimi Google Play Protect tarafından tetiklenmedi ve Play Protect sertifikası olmayan ve Google’ın temel uygulamalarını Play’den resmi olarak indirme erişimi olmayan bir cihazdan gelmiş gibi görünüyor. Daha fazla bilgi için cihaz üreticisiyle iletişime geçmenizi öneririz” dedi ve devam etti: “Google Play, Google’ın Android için temel uygulamalarını resmi olarak indirebileceğiniz tek uygulama mağazasıdır. Tüm Google uygulamaları, Google Play’deki diğer tüm uygulamalarla aynı sıkı testlerden geçer. Bu testler, uygulamaların güvenli ve güvenli olduğundan ve Google’ın kalite standartlarını karşıladığından emin olmak için tasarlandı.”



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Daha fazla inceleme, bu uyarının Huawei telefonlarına özgü bir uygulama olan “Huawei Optimizer” tarafından verildiğini gösterdi. Ancak diğer cihazların neden aynı uyarıyı gösterdiği henüz belli değil.

Çinli üreticiler henüz konu hakkında yorum yapmadı. Şu anda genel olarak, uyarının yanlış bir uyarı olduğu ve kullanıcılar Google uygulamasını doğrulanmamış kaynaklardan yüklemedikleri sürece bunu güvenle göz ardı edebilecekleri düşünülüyor.