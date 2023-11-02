BIST 7.640
DOLAR 28,35
EURO 30,16
ALTIN 1.812,35
HABER /  DÜNYA

Putin, nükleer deneme yasağı anlaşmasının onayını iptal etti!

Putin, nükleer deneme yasağı anlaşmasının onayını iptal etti!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması (CTBT) onayını iptal etti.

Abone ol

Putin tarafından imzalanan karara göre, Rusya, CTBT'ye verdiği onayı geri çekti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 20 Ekim'de yaptığı açıklamada, ABD'nin antlaşmayı hiçbir zaman onaylamadığını, Rusya'nın antlaşmaya yönelik onayını geri çekmesiyle durumun dengeleneceğini söylemişti.

Nükleer silah denemelerini durdurmaya yönelik CTBT, Rusya tarafından 1996'da New York'ta imzalanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dünyada bir ilk: Ülkedeki tüm sokak köpeklerini kısırlaştırdılar
Dünyada bir ilk: Ülkedeki tüm sokak köpeklerini kısırlaştırdılar
Beyin ölümü gerçekleşen kişilerin yüzde 16'sının organları bağışlandı!
Beyin ölümü gerçekleşen kişilerin yüzde 16'sının organları bağışlandı!
Akıllara durgunluk veren olay! Otomobilini sattı, yedek anahtarla...
Akıllara durgunluk veren olay! Otomobilini sattı, yedek anahtarla...
Diyarbakır'da içinde 46 mezarın olduğu 1500 yıllık kilise kalıntısı bulundu!
Diyarbakır'da içinde 46 mezarın olduğu 1500 yıllık kilise kalıntısı bulundu!
Mehmetçik Gazze'ye mi gidiyor? MSB: TSK Gazze'de görev almaya hazır...
Mehmetçik Gazze'ye mi gidiyor? MSB: TSK Gazze'de görev almaya hazır...
Kış aylarında sağlıklı bir cilt için bu uyarıya dikkat!
Kış aylarında sağlıklı bir cilt için bu uyarıya dikkat!
Fahrettin Altun çağrıda bulundu: 'Derhal son bulması gerek'
Fahrettin Altun çağrıda bulundu: 'Derhal son bulması gerek'
'Uyuşturucu' etkili ağrı kesici bağımlısı doktor açığa alındı! Hastaları üzerinden ilaç yutmuş
'Uyuşturucu' etkili ağrı kesici bağımlısı doktor açığa alındı! Hastaları üzerinden ilaç yutmuş
Doğu bölgelerinde yerel kuvvetli sağanak uyarısı!
Doğu bölgelerinde yerel kuvvetli sağanak uyarısı!
Gazze'de yaralanan 1000 Filistinli çocuk BAE'de tedavi edilecek
Gazze'de yaralanan 1000 Filistinli çocuk BAE'de tedavi edilecek
Evli ve 2 çocuk babası Doğuş'un imam nikahlı yasak aşkı çıktı
Evli ve 2 çocuk babası Doğuş'un imam nikahlı yasak aşkı çıktı
Sattığı otomobili yedek anahtarla çalan şüpheli tutuklandı!
Sattığı otomobili yedek anahtarla çalan şüpheli tutuklandı!