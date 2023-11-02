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Hepsi grubunun üyesi Cemre Kemer ikinci kez anne olacağını duyurdu

Hepsi grubunun üyesi Cemre Kemer ikinci kez anne olacağını duyurdu

Hepsi Grubu'nun eski üyesi Cemre Kemer, sosyal medya hesabından ikinci kez anne olacağını duyurdu.

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Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyesi Cemre Kemer, 2020 yılında reklamcı Emir Medina ile nikâh masasına oturdu.

2021 yılında ilk bebeğini kucağına alan Kemer, ikinci kez anne oluyor. Güzel haberi kızı Karla ile çektiği videoyla duyuran Kemer, "Hamileler toplansın, yeniden başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cemre Kemer'in paylaşımına Özge Özpirinçci, Pınar Sabancı, Aslışah Alkoçlar, Burcu Kara ve Seda Bakan gibi isimlerden tebrik mesajı yağdı. 

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