2024'te kaç gün resmi tatil var? 7 gün izin al 40 gün tatil yap

Yeni yıla iki ay gibi kısa bir süre kalırken milyonlarca çalışan bir yandan yeni maaş zammını hesaplarken, diğer yandan da tatil planlarını yapmaya başladı. 2024 yılının resmi tatil takvimini merak eden vatandaşlar için '7 gün' detayı ise dikkat çekti. 2024 tatil günleri takvimine göre çalışanlar yıl içinde bir hafta izin kullanmaları halinde toplamda 40 gün tatil yapabilecek. İşte yeni yıldaki resmi tatil takvimi...

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Kasım ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca çalışan zam hesaplarını yapmaya başladı. Bir yandan yeni yılda alacakları zamlı maaşlarını merak eden çalışanlar, diğer yandan tatil takvimine bakıyor. Öğrenciler, öğretmenler ve özel sektör çalışanları ve daha birçok kişi şimdiden 2024’te kaç gün resmi tatil olduğunu, resmi tatillerin hangi günlere denk geldiğini araştırmaya başladı.

İşte 2024'ün tatil günleri:

*1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

*9 Nisan Salı: Bayram arife

*10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı

*23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

*1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

*19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

*15 Haziran Cumartesi: Bayram arife

*16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran

*Çarşamba: Kurban Bayramı

*15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

*30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

*29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

*Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün

*Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan : Salı arife, Çarşamba, Perşembe Cuma bayram. Pazartesi izin alarak 9 gün tatil.

7 gün izinle 40 gün tatil yapabilirsiniz

Tatil takvimine göre 7 gün yıllık izin yapan bir çalışan, 2024'te tam 40 gün tatil yapabilecek.

O yıllık izin takvimi ise şöyle:

23 Nisan Salı: Pazartesi izin alarak 4 gün tatil.

1 Mayıs Çarşamba: Öncesi veya sonrası 2 gün izin alarak 5 gün tatil.

Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar- 19 Haziran Çarşamba : 2 gün izin alarak 9 gün tatil.