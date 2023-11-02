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Yatak odasından kötü kokular gelince korkunç olay ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yatak odasından kötü kokular gelince korkunç olay ortaya çıktı

Büyükçekmece’de 3 haftadır kendisinden haber alınmayan Fikret Aydın isimli adamın cesedi evindeki yatak bazasında silahla vurulmuş şekilde çıktı. Cesedi, Aydın'ın yakını eve bakmaya gelince kokular üzerine bulduğu öğrenilirken polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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Olay, geçtiğimiz 29 Ekim Pazar Günü Büyükçekmece Celaliye Mahallesi’nde yaşandı.

İddiaya göre kendisinden 3 haftadır haber alınamayan elektrikçi Fikret Aydın (39)’ın bir yakını evine gitti. Klimanın açık olduğunu ve evden kokular geldiğini fark eden yakını kokunun yoğun geldiği yatak odasına girdi.

Şahıs, bazayı açtığında Aydın’ın cesedi ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Aydın’ın silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Polis evde ayrıca uyuşturucu düzeneği de buldu. Aydın’ın cesedinin yaklaşık 3 haftadır baza altında olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenildi. Polis, konuyla ilgili çok yönlü inceleme yaparken eve sürekli girip çıktığı söylenilen ve T.Y. isimli bir şahısın ise peşine düştüğü öğrenildi.

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