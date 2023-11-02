BIST 7.634
DOLAR 28,34
EURO 30,16
ALTIN 1.812,54
HABER /  DÜNYA

ABD Temsilciler Meclisi üyesi: İsrail lobisi sistemimizde zehirli bir varlık

ABD Temsilciler Meclisi üyesi: İsrail lobisi sistemimizde zehirli bir varlık

Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez, İsrail lobisi AIPAC'ın (Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi) ABD siyasetini zehirleryen bir varlık ve demokrasiyi istikrarsızlaştıran aşırılıkçı bir örgüt olduğunu söyledi.

Abone ol

İsrail’in Gazze'deki katliamları 27 gündür devam ediyor.

Dünya, özellikle Batılı ülkeler bu katliama seyirci kalırken, başta ABD olmak üzere bir çok ülkede vicdanı olan siyasetçi ve siviller, bir şekilde seslerini yükseltiyor.

"Zehirli bir varlık" 

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez, İsrail lobisini eleştirdi. Ocasio-Cortez, Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi’ni (AIPAC) hedef alarak,şu ifadeleri kullandı:

AIPAC'ın siyasi sistemimizde ne kadar zehirli bir varlık olduğunu anlamamızın zamanı geldi. ABD seçimlerini devirmeye çalışan adayları aktif olarak destekliyorlar ve insan haklarını savunan Kongre üyelerine karşı karalama kampanyaları yürütüyorlar. Yeter.
"Demokrasimizi istikrarsızlaştıran aşırılıkçı bir örgüt"

AIPAC’ın ABD demokrasisinin dostu olmadığını belirten Ocasio-Cortez, Onlar aynı zamanda Kongre'deki en ırkçı ve bağnaz PAC'lardan (Siyasal Eylem Komitesi) biri ve orantısız bir şekilde siyahi üyeleri hedef alıyorlar. Onlar ABD demokrasisini istikrarsızlaştıran aşırılıkçı bir örgüt.
dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
"Robin Hood'um" diyerek Taksim'de önüne gelene para dağıttı, akıl hastanesine yatırıldı
"Robin Hood'um" diyerek Taksim'de önüne gelene para dağıttı, akıl hastanesine yatırıldı
700 bin hacizli araç için detaylar ortaya çıktı! Etap etap satılacak
700 bin hacizli araç için detaylar ortaya çıktı! Etap etap satılacak
Uzmanlar sabahları 1 kaşık zeytinyağı içmenin vücuda etkilerini açıkladı
Uzmanlar sabahları 1 kaşık zeytinyağı içmenin vücuda etkilerini açıkladı
Apple'a iPhone yavaşlatma davası, 2 milyar dolar tazminat isteniyor!
Apple'a iPhone yavaşlatma davası, 2 milyar dolar tazminat isteniyor!
CHP'de 'Alevi' kavgası! Arif Sağ'a Alevi Dernekleri'nden sert cevap: Belediye sanatçısı...
CHP'de 'Alevi' kavgası! Arif Sağ'a Alevi Dernekleri'nden sert cevap: Belediye sanatçısı...
Yıl sonu enflasyon tahmini arttı Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan açıkladı
Yıl sonu enflasyon tahmini arttı Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan açıkladı
Türkiye'de 9 ayda 24,5 milyon ton ham çelik üretildi
Türkiye'de 9 ayda 24,5 milyon ton ham çelik üretildi
Bolu'da cani evlattan kan donduran sözler: Allah rızası için annemi öldürmeye çalıştım...
Bolu'da cani evlattan kan donduran sözler: Allah rızası için annemi öldürmeye çalıştım...
2023-2024 KYK sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023-2024 KYK sonuçları ne zaman açıklanacak?
İSPARK 4 milyar avroluk değerden iflas durumuna geldi!
İSPARK 4 milyar avroluk değerden iflas durumuna geldi!
Emeklilere ikramiye ödenmesine ilişkin kanun Resmi Gazete'de
Emeklilere ikramiye ödenmesine ilişkin kanun Resmi Gazete'de
İsrail Gazze'deki 20 fırından 11'ini vurdu
İsrail Gazze'deki 20 fırından 11'ini vurdu