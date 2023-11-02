ABD Temsilciler Meclisi üyesi: İsrail lobisi sistemimizde zehirli bir varlık

Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez, İsrail lobisi AIPAC'ın (Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi) ABD siyasetini zehirleryen bir varlık ve demokrasiyi istikrarsızlaştıran aşırılıkçı bir örgüt olduğunu söyledi.

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İsrail’in Gazze'deki katliamları 27 gündür devam ediyor.

Dünya, özellikle Batılı ülkeler bu katliama seyirci kalırken, başta ABD olmak üzere bir çok ülkede vicdanı olan siyasetçi ve siviller, bir şekilde seslerini yükseltiyor.

"Zehirli bir varlık"

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez, İsrail lobisini eleştirdi. Ocasio-Cortez, Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi’ni (AIPAC) hedef alarak,şu ifadeleri kullandı:

AIPAC'ın siyasi sistemimizde ne kadar zehirli bir varlık olduğunu anlamamızın zamanı geldi. ABD seçimlerini devirmeye çalışan adayları aktif olarak destekliyorlar ve insan haklarını savunan Kongre üyelerine karşı karalama kampanyaları yürütüyorlar. Yeter.

"Demokrasimizi istikrarsızlaştıran aşırılıkçı bir örgüt"

AIPAC’ın ABD demokrasisinin dostu olmadığını belirten Ocasio-Cortez, Onlar aynı zamanda Kongre'deki en ırkçı ve bağnaz PAC'lardan (Siyasal Eylem Komitesi) biri ve orantısız bir şekilde siyahi üyeleri hedef alıyorlar. Onlar ABD demokrasisini istikrarsızlaştıran aşırılıkçı bir örgüt.

dedi.