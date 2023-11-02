Apple'a iPhone yavaşlatma davası, 2 milyar dolar tazminat isteniyor!

İngiltere'de yaşayan Justin Gutmann, yaklaşık 24 milyon iPhone kullanıcısı adına Apple'dan yaklaşık 2 milyar dolar tazminat talep etti.

Abone ol

Apple, ilk defa 2017 yılında eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığını itiraf etmiş ve büyük tepki toplamıştı.

Şirket, eskiyen bataryalarda meydana gelen rastgele kapanma sorunlarının önüne geçebilmek için işlemci kısıtlaması yaptığını açıklasa da kullanıcılar, yavaşlayan iPhone'lar nedeniyle bu açıklamadan pek de memnun kalmadı. Geçtiğimiz yıllarda Apple, Fransa tarafından 25 milyon euroluk bir cezaya çarptırılmış, ardından birkaç ülke daha şirkete ceza kesmişti.

Apple'a bir dava daha

Birleşik Krallık'taki İngiliz Justin Gutmann isimli bir vatandaş, yaklaşık 24 milyon iPhone kullanıcısı adına Apple'a dava açtı.

Gutmann, Apple’dan toplam 1.9 milyar dolar tazminat talep ediyor. Gutmann, Apple'ın bazı telefon modellerinde pillerle ilgili sorunları yazılım güncellemeleriyle "kısarak" gizlediğini ve performansı sınırlayan bir güç yönetimi aracı kurduğunu söylüyor.

Apple, davanın "asılsız" olduğunu ve kullanıcılarına ücretsiz pil değişimi sunduğu az sayıda iPhone 6S modeli dışında iPhone'lardaki pillerin arızalı olduğunu şiddetle reddettiğini söyledi.

Apple davayı engelleyemedi

Şirket davayı düşürmeye çalışsa da Rekabet Temyiz Mahkemesi (CAT), Gutmann'ın davasının devam etmesi yönünde karar verdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Apple sözcüsü, şu ifadeleri kullandı:

Herhangi bir Apple ürününün ömrünü kasıtlı olarak kısaltmak veya müşteri yükseltmelerini teşvik etmek için kullanıcı deneyimini kötüleştirmek adına hiçbir şey yapmadık ve yapmayacağız.