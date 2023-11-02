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Honda’nın Civic ve HR-V modellerinde kredi kampanyası sürüyor!

Honda’nın Civic ve HR-V modellerinde kredi kampanyası sürüyor!

Honda, Civic Sedan Executive+ donanımının hem benzinli hem ECO versiyonlarına yönelik olarak 280 bin TL’ye kadar kredilerde yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı veya 185 bin TL’ye varan takas imkanı sağlıyor.

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Markadan yapılan açıklamaya göre, Honda’nın kasım ayında da otomobil modellerinde özel kredi kampanyaları devam ediyor. Honda’nın standart olarak sunulan yüksek donanım özellikleri ve sürüş performansı ile en çok tercih edilen Civic Sedan modelinin hem benzinli hem ECO versiyonlarının Executive+ donanımlarında kasım ayına özel kredi kampanyası başladı.

Sürüş konforu ve yakıt verimliliğini bir arada sunan Civic Sedan’ın hem benzinli hem ECO versiyonlarının Executive+ donanımına özel olarak 280 bin TL’ye kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay taksit veya 185 bin TL takas imkanı sağlanıyor.

Honda’nın SUV ailesinin güçlü temsilcilerinden hibrit HR-V e:HEV modelinde de kasım ayına özel kredi kampanyası sürüyor. Bu kapsamda şık tasarım çizgileri, yakıt verimliği ve düşük karbon emisyonu ile dikkati çeken HR-V e:HEV modelinin Advance ve Style donanımlarına özel 190 bin TL’ye kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği veya 120 bin TL takas desteği sunuluyor.

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