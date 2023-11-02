Hadise, Cadılar Bayramı tarzıyla adından söz ettirdi

Ünlü şarkıcı Hadise, 'Cadılar Bayramı' pozuyla adından söz ettirdi.

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren 38 yaşındaki Hadise, son yayınladığı fotoğraflarla da gündem oldu. Cadılar Bayramı’nı kutlayan Hadise, özenle hazırladığı parti için pozlar verdi.

Sırt dekolteli tercih etti

Siyah saten sırt dekolteli bir elbise giyen Hadise, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. "Sadece başımdan geçenleri anlatıyordum" Hadise paylaşımına "Sadece başımdan geçenleri anlatıyordum" notunu düştü.