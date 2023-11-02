Evlenenlere faizsiz evlilik kredisinde gençler yaşa takıldı

AK Parti'nin 'evlenecek gençlere faizsiz kredi' diyerek verdiği seçim vaadi hayata geçiyor. Bakan Göktaş konuya ilişkin detayları açıklarken, verilecek kredide yaş sınırının 27 olması sosyal medyada gündem oldu. 28 yaşındakilerin 'Evlilikte yaşa takılanlar' olduğu söylenirken, konunun meclis gündeminde yer alacağı belirtildi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek olan çiftlere faizsiz kredi imkanı sağlayacak düzenlemeyle ilgili ayrıntıları açıkladı. Bakanlar toplantısı sonrasında gazetecilerin, "Bu ay içerisinde çıkmasını bekliyor muyuz?" sorusuna Göktaş, "Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz" yanıtını verdi.

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Yeni evlenecek gençlere kredi imkanı sağlayacak Aile ve Gençlik Bankası'na yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Göktaş, şu bilgileri paylaştı:

"Deprem bölgesi için pilot proje başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Meclisin tasarrufunda. Ama biz bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır."

Gelir ve yaş kriterleri

Faizsiz evlilik kredisi için kriterleri de açıklayan Bakan Göktaş, "18-27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış… Bu kriterlere uyan herkes, bundan faydalanabilecek" dedi.

Sıfır faizle verilecek

Bakan Göktaş, 4 yıllık kredinin, 2 yıl geri ödemesiz olacağını ve sıfır faizle verileceğini söyledi. Yönetmelik çıkarılması gerektiğini belirten Göktaş, pilot bölgeden başlama nedeninin deprem bölgesindeki gençlere destek olduğunu kaydetti.

Uzun süredir beklenen düzenlemenin detaylarının belli olmasının ardından sosyal medyada gençler, üst yaş sınırının 27 olmasını eleştirdi. "Evlilikte yaşa takılanlar" X platformunda en çok konuşulan konular arasında.