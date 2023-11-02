AK Parti İstanbul adayına odaklandı! CHP’de yaşanabilecek olası bir genel başkan değişikliğinde...

Cumhur İttifakı Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde aday araştırması yapıyor. AK Parti MKYK, seçim yol haritasına son şeklini vermek üzere 7 Kasım’da toplanacak.

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AK Parti, yerel seçim stratejisine yönelik hazırlıklara hız verdi. İki farklı gündeme odaklanan AK Parti 7 Kasım’da yapılacak MKYK toplantısının yanı sıra CHP’nin hafta sonu gerçekleştireceği “genel başkan seçimli” kongre sürecini izleyecek.

Milliyet'in haberine göre AK Parti, seçim yol haritasına son şeklini vermek üzere iki farklı gündeme odaklandı. Bu gündemlerden ilki 7 Kasım’da yapılacak AK Parti MKYK toplantısı. Toplantıda MYK’ya yerel seçimle ilgili alınacak kararlar için yetki devri yapacak AK Parti yönetimi, böylece seçim sürecini başlatmış olacak. Bu kapsamda AK Parti’nin seçime katılacağı iller ve ittifak kapsamında atılacak adımlar, aday tespitinin merkez yoklaması şeklinde gerçekleşmesi, adaylık başvurularının ne şekilde alınacağının tespiti, adaylık başvuru tarihleri, belediye başkanlıkları, belediye meclisleri ve il genel meclisi üyeliği adaylıkları için başvuru ücretleri gibi başlıklarla ilgili son karar verilecek.

CHP’ye mercek

AK Parti’nin odaklandığı diğer gündem ise CHP’nin hafta sonu yapılacak kurultayı. AK Parti kurmayları, CHP’de yaşanabilecek olası bir genel başkan değişikliğinde, Cumhur İttifakı’nın seçim iş birliği yol haritasının yenilenebileceği değerlendirmesini yapıyor. MHP ile yürütülen çalışmanın yanı sıra AK Parti kendi içinde de yerel seçime yönelik strateji toplantılarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre bu çerçevede parti içinde MHP ile seçim iş birlikleri çerçevesinde bazı illerde aday çıkarmamak yerine milliyetçi kökenli isimleri aday gösterme stratejisinin izlenebileceği değerlendirmeleri yapılıyor. AK Parti’de özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılacak “isim” çalışmasında “kazanacak aday” vurgusunun öne çıkması ise dikkati çekiyor. İstanbul özelinde muhalefetin olası adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na karşı hem Karadenizli hem de Kürt vatandaşlardan oy alabilecek isim arayışı öne çıkıyor.