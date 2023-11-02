BIST 7.592
DOLAR 28,34
EURO 30,12
ALTIN 1.809,39
HABER /  POLİTİKA

AK Parti İstanbul adayına odaklandı! CHP’de yaşanabilecek olası bir genel başkan değişikliğinde...

AK Parti İstanbul adayına odaklandı! CHP’de yaşanabilecek olası bir genel başkan değişikliğinde...

Cumhur İttifakı Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde aday araştırması yapıyor. AK Parti MKYK, seçim yol haritasına son şeklini vermek üzere 7 Kasım’da toplanacak.

Abone ol

 AK Parti, yerel seçim stratejisine yönelik hazırlıklara hız verdi. İki farklı gündeme odaklanan AK Parti 7 Kasım’da yapılacak MKYK toplantısının yanı sıra CHP’nin hafta sonu gerçekleştireceği “genel başkan seçimli” kongre sürecini izleyecek. 

Milliyet'in haberine göre AK Parti, seçim yol haritasına son şeklini vermek üzere iki farklı gündeme odaklandı. Bu gündemlerden ilki 7 Kasım’da yapılacak AK Parti MKYK toplantısı. Toplantıda MYK’ya yerel seçimle ilgili alınacak kararlar için yetki devri yapacak AK Parti yönetimi, böylece seçim sürecini başlatmış olacak. Bu kapsamda AK Parti’nin seçime katılacağı iller ve ittifak kapsamında atılacak adımlar, aday tespitinin merkez yoklaması şeklinde gerçekleşmesi, adaylık başvurularının ne şekilde alınacağının tespiti, adaylık başvuru tarihleri, belediye başkanlıkları, belediye meclisleri ve il genel meclisi üyeliği adaylıkları için başvuru ücretleri gibi başlıklarla ilgili son karar verilecek.  

CHP’ye mercek 

AK Parti’nin odaklandığı diğer gündem ise CHP’nin hafta sonu yapılacak kurultayı. AK Parti kurmayları, CHP’de yaşanabilecek olası bir genel başkan değişikliğinde, Cumhur İttifakı’nın seçim iş birliği yol haritasının yenilenebileceği değerlendirmesini yapıyor. MHP ile yürütülen çalışmanın yanı sıra AK Parti kendi içinde de yerel seçime yönelik strateji toplantılarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre bu çerçevede parti içinde MHP ile seçim iş birlikleri çerçevesinde bazı illerde aday çıkarmamak yerine milliyetçi kökenli isimleri aday gösterme stratejisinin izlenebileceği değerlendirmeleri yapılıyor. AK Parti’de özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılacak “isim” çalışmasında “kazanacak aday” vurgusunun öne çıkması ise dikkati çekiyor. İstanbul özelinde muhalefetin olası adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na karşı hem Karadenizli hem de Kürt vatandaşlardan oy alabilecek isim arayışı öne çıkıyor. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji saat verdi 11 şehre sarı kodlu uyarı
Foto Galeri Kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji saat verdi 11 şehre sarı kodlu uyarı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
LGS merkezi sınavının tarihinin "2 Haziran 2024" olarak belirlendiğini açıkladı:
LGS merkezi sınavının tarihinin "2 Haziran 2024" olarak belirlendiğini açıkladı:
Denizbank'tan ünlü isimlere suç duyurusu! Selçuk İnan, Emre Çolak, Emrah Çolak...
Denizbank'tan ünlü isimlere suç duyurusu! Selçuk İnan, Emre Çolak, Emrah Çolak...
Domuz kalbi nakledilen hastanın vücudu altı hafta sonra organı reddetti
Domuz kalbi nakledilen hastanın vücudu altı hafta sonra organı reddetti
İnmede erken dönemde hareket hayati önem taşıyor!
İnmede erken dönemde hareket hayati önem taşıyor!
Elçin Sangu'nun yeni imajı hayranlarını ikiye böldü
Elçin Sangu'nun yeni imajı hayranlarını ikiye böldü
Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bayern Münih'te şok! Almanya Kupası'nda 3. Lig ekibine elendiler
Bayern Münih'te şok! Almanya Kupası'nda 3. Lig ekibine elendiler
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Edirne'de kuvvetli sağanak etkili oluyor
Edirne'de kuvvetli sağanak etkili oluyor
Japon deprem uzmanı Morıwakı'den Marmara Bölgesi için korkutan açıklama
Japon deprem uzmanı Morıwakı'den Marmara Bölgesi için korkutan açıklama
THY'de biletleme sorunu: "Sistemlerdeki aksaklık tespit edilmiş ve giderilmiştir"
THY'de biletleme sorunu: "Sistemlerdeki aksaklık tespit edilmiş ve giderilmiştir"
Asya borsaları Çin hariç yükseldi
Asya borsaları Çin hariç yükseldi