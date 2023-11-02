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Bayern Münih'te şok! Almanya Kupası'nda 3. Lig ekibine elendiler

Bayern Münih'te şok! Almanya Kupası'nda 3. Lig ekibine elendiler

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, Almanya Kupası'nda 3. Lig ekibi Saarbrücken'e 90+6'da yediği golle mağlup oldu.

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Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta Galatasaray ile sahasında karşılaşacak olan Bayern Münih, Almanya Kupası'nda aldığı şok mağlubiyetle turnuvaya erken veda etti.

Kupada 3. Lig ekibi Saarbrücken ile karşı karşıya gelen Bayern, 16. dakikada Thomas Müller'in attığı golle öne geçmesine rağmen 45+1 ve 90+6'da yediği gollere engel olamayınca elendi.

Bayern Münih, 23 yıl sonra ilk kez 2. turda Almanya Kupası'na veda etti.

Bayern'de 25. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan de Ligt'in ise durumu belirsizliğini koruyor.

de Ligt'in Galatasaray karşısında oynayıp oynayamayacağı yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

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