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THY'de biletleme sorunu: "Sistemlerdeki aksaklık tespit edilmiş ve giderilmiştir"

THY'de biletleme sorunu: "Sistemlerdeki aksaklık tespit edilmiş ve giderilmiştir"

THY, bilgi teknoloji sistemlerindeki aksaklığın tespit edilip giderildiğini, şirketin operasyonunun kademeli olarak normal seyrine dönmekte olduğunu duyurdu.

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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, uçuş iptallerine neden olan bilgi teknoloji sistemlerindeki aksaklığın tespit edilip giderildiğini, şirketin operasyonunun kademeli olarak normal seyrine dönmekte olduğunu duyurdu.

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilgi teknoloji sistemlerimizdeki aksaklık tespit edilmiş ve giderilmiştir. Operasyonumuz kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Herhangi bir siber saldırı durumu söz konusu değildir. Yaşanan bu süreçten dolayı misafirlerimizden özür dileriz." ifadelerine yer verdi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den açıklama

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, arızanın giderilmeye ve seferlerin yapılmaya başlandığını belirterek "Saygıdeğer yolcularımız, sistemlerimizi peyderpey devreye alıyoruz. Uçuşlarımız giderek normale dönüyor. İnşallah birkaç saat içinde büyük oranda normale dönmeyi hedefliyoruz. Sabrınız, anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullanmıştı.

THY'den yapılan bir diğer açıklamada, bugün ve yarın bileti olan yolculara 7 Kasım'a kadar değişiklik yapılması kaydıyla ilave değişiklik ve iade hakları tanındığı duyuruldu.

Öte yandan, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, sosyal medya hesabından, havalimanında bekleyen yolcular için ücretsiz internet hizmeti başlatıldığını açıkladı.

THY, biletleme ve rezervasyon işlemlerinde yaşanan sorun nedeniyle İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası Türk Hava Yolları'nın tüm seferlerinin iptal edildiğini duyurmuştu. 


Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını, sorunun en kısa zamanda çözülmesi için ekiplerin çalışmalara başladığını belirtmişti.

THY
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