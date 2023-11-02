Toyota, 2023 mali yılı net kar hedefini yükseltti

Toyota Motor, Mart 2024'te sona erecek 2023 mali yılı kapsamlı net kar beklentisini yukarı yönlü revize etti

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Döviz karşısındaki değer düştü

Toyota, Kovid-19 salgını sonrası araç satışlarının güç kazanması ve Japon yeninin döviz karşısındaki değer kaybının etkisini hissediyor. Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Mart 2024'te sona erecek 2023 mali yılına ilişkin kapsamlı net kar beklentisi yukarıya çekildi. Japon firma, net kar hedefini, daha önce duyurduğu 2,58 trilyon yenden 3,95 trilyon yene yükseltti.

Toyota, mali yıl satış gelirleri hedefini de daha önce duyurduğu 38 trilyon yenden 43 trilyon yene çıkardı. Daha önce açıklanan 3 trilyon yenlik işletme kar hedefi ise firma tarihinin en yüksek düzeyine çekilerek 4,5 trilyon yene yükseltildi. Toyota, Kovid-19 sonrası satışların güç kazanması ve yenin döviz karşısındaki değer kaybının, yeni hedeflere fayda sağlamasını bekliyor.