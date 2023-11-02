Sigaraya 5 lira zam geldi! En ucuz sigara 50 TL oldu işte yeni sigara fiyatları...

Geçtiğimiz ay zamlanan sigaraya bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI grubu sigaralara 5 lira zam geldiğini açıkladı. Böylece en ucuz sigara 50 lira oldu.

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Sigara zamlarına bir yenisi daha eklendi. Haberi Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sigara fiyatlarına Ekim ayında da zam gelmişti.

En ucuz sigara 50 TL oldu

Zam gelen grubun yeni sigara fiyatlarını paylaşan Dündar, "Hayırlı olsun sigaraya bir zam geldi" notunu düştü. Buna göre JTI grubu sigaralarda fiyatlar 5 lira arttı. Böylece en ucuz sigara 50 lira oldu.