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Cüneyt Özdemir'den Dilan Pilat'a tepki: Siyasetçilere bile ayar vermeye devam ediyor

Cüneyt Özdemir'den Dilan Pilat'a tepki: Siyasetçilere bile ayar vermeye devam ediyor

Dilan Polat'ın sosyal medyada Meral Akşener hakkında söylediklerine gazeteci Cüneyt Özdemir'den tepki geldi. Özdemir, Dilan Polat hakkında "Siyasetçilere bile ayar vermeye devam ediyor!" ifadelerini kullandı.

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Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın evlerine gece saatlerinde polis baskını yapılmıştı.

MASAK'ın haklarında inceleme başlattığı ve tüm mal varlıklarına el konulan Polat Ailesi evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Akşam saatlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında bir paylaşımda bulunan Dilan Polat'a gazeteci Cüneyt Özdemir sert bir karşılık verdi.

Dilan Polat'tan Akşener'e: Sizden daha çok bu millete faydamız var

Dilan Polat'ın akşam saatlerinde X'ten yaptığı paylaşımda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili söylemlerine gazeteci Cüneyt Özdemir tepkisiz kalmadı. Polat yaptığı paylaşımda, "Meral hanım bizi dinlemeden yoksulluğun sebebi bizi görmüş. Türkiye’yi yönetme iddiasında bu ayrımcılığı nasıl yapar. Bizden şikayetçi bir vatandaş var mıymış? İddia ederim kendisinden çok bu millete faydamız var garibe yardımımız var. Biz insanımıza bağış yapıyoruz bağışla milletvekili değil. Bizim üzerimizden siyaset yapıp iktidara saldırma nedeni yapmasın. Neredeyse muhalif medya ve muhalefetin iktidarla siyasetin piyonu olacağız." ifadelerine yer verdi.

Cüneyt Özdemir ise Dilan Polat'ın bu paylaşımını alıntılayarak, bu kadarını beklemediğini belirtti ve "Müthiş bir meydan okuma… Emniyete, savcılığa, tüm Türkiye’ye tüküren, meydan okuyan küstah tavırdan zerre geri adım yok. Gerçekten ben bu kadarını beklemezdim. Dilan Polat gözaltında ama hesabını yönetenler siyasetçilere bile ayar vermeye devam ediyor!" dedi.

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