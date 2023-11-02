Angelina Jolie isyan etti! Gazze açık hava hapishanesiydi toplu mezara döndü

ABD'li oyuncu ve eski Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya tepki göstererek ateşkes çağrısında bulundu. Jolie, "her iki tarafa da ateşkes dayatmasını engelleyen dünya liderlerinin yaşanan suçlara ortak olduğunu" dile getirdi.

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Ünlü sanatçı Angelina Jolie, kişisel Instagram hesabında mülteci kampının saldırı sonrası görüntülerini paylaşarak, “Bu yapılan, kaçacak hiçbir yeri olmayan hapsolmuş bir topluluğa yönelik kasıtlı bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

Açık hava hapishanesiydi toplu mezar oldu

Angelina Jolie, Gazze’nin son 20 senedir açık hapishane olduğunu ve bugün hızlı bir şekilde toplu mezara dönüştüğünün altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

“Dünya olup bitenleri izlerken ve birçok devletin aktif desteğiyle, milyonlarca Filistinli sivil, uluslararası hukuka aykırı olarak gıda, ilaç ve insani yardımdan mahrum bırakılırken toplu halde cezalandırılıyor ve insanlıktan çıkarılıyor.”

Dünya liderleri ateşkesi reddederek...

Taraflara ateşkes çağrısında bulunan Jolie, “İnsani ateşkes talebini reddedip, BM Güvenlik Konseyi’nin her iki tarafa da ateşkes dayatmasını engelleyerek dünya liderleri bu suçlara ortak olmaktadır” ifadelerine yer verdi.