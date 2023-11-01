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Mısır’dan Gazze’ye 10 günde 272 yardım tırı geçti

Mısır’dan Gazze’ye 10 günde 272 yardım tırı geçti

Gazze Şeridi’ne 21 Ekim'den bu yana 272 yardım tırı ulaştı. Filistin Kızılayı, 55 tırın daha Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır’dan Gazze Şeridi’ne geçtiğini açıkladı.

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İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Filistin Kızılayı, 55 tırın daha Mısır’dan Gazze Şeridi’ne geçtiğini açıkladı.

Yardım tırı sayısı 272 oldu

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, tırların su, gıda ve ilaç gibi yardım malzemesi taşıdığı aktarılarak, Gazze Şeridi’ne akaryakıt girişine izin verilmediği belirtildi.

Filistin Kızılayı, 21 Ekim'den bu yana Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır’dan Gazze Şeridi’ne 272 yardım tırı geçtiğini aktardı.

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