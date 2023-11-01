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Piyasaların merakla beklediği Fed'in faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği Fed'in faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin açıklama geldi. ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 5,50'de sabit bıraktı.

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ABD Merkez Bankası (FED), küresel piyasaların merakla beklediği politika faizi kararını açıkladı. Banka kasım toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmeme kararı aldı. Faiz yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutuldu.

İki kez üst üste faizi değiştirmedi

Banka böylece 2 toplantı üst üste faizi değiştirmedi. Ekonomistlerin beklentisi de politika faiz aralığının bu seviyede kalması şeklindeydi.

Kredi koşulları ekonomiyi etkilemeye devam edecek

Fed, daha sıkı finansal koşullar ve kredi koşullarının ekonomiyi etkilemeye devam edeceğini kaydetti. Yetkililer, ek politika sıkılaştırmasının kapsamını değerlendireceğini tekrarladı. Fed, Eylül ayı toplantısında da faizleri değiştirmemiş, Fed yetkilileri bu yıl için bir artış daha öngörmüştü.

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