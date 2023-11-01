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Yerli otomobil TOGG'un teslimatı 10 bine yaklaştı

Yerli otomobil TOGG'un teslimatı 10 bine yaklaştı

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ekim ayında 3 bin 567 kullanıcıya teslim edildi. Böylece mayıs ayından bu yana 9 bin 171 TOGG vatandaşlara ulaştı.

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) sosyal medya hesabından teslimatlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Ekim ayında 3 bin 567 TOGG T10X modeli vatandaşlara teslim edildi.

Teslimatlarına mayıs ayında başlanan T10X modeli şimdiye kadar 9 bin 171 adet kullanıcıya ulaştı.

Togg'dan önemli dolandırıcılık uyarısı

Togg üretim ve teslimatlarına son hızla devam ederken dolandırıcılık faaliyeti içinde olan kişiler Togg kullanıcılarına yönelik harekete geçti.

Togg T10X için ödemeler sadece Trumore üzerinden mobil uygulama ile gerçekleştirildiğini duyuran Togg, resmi kanallar dışındaki oluşumlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Togg'dan yapılan açıklama şöyle:

Son günlerde T10X teslimatı yaklaşan kullanıcılarımıza yönelik bir dolandırıcılık girişimi söz konusudur.

Çeşitli kanallardan kullanıcılarımıza ulaşan kötü niyetli kişiler, markamızın adını kullanarak, ödeme konusunda dolandırıcılık amaçlı hareket etmektedir.

T10X için ödeme işlemleri yalnızca Trumore mobil uygulamamız üzerinden gerçekleşmektedir.

Kullanıcılarımızın resmi kanallarımız dışındaki oluşumlara itibar etmemesini önemle rica ederiz.

Markamıza güven duyan kişileri dolandırma amacı güden bu tip girişimlere karşı hukuki süreçleri başlattığımızı bilginize sunarız.

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