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James Harden, Los Angeles Clippers'ta

James Harden, Los Angeles Clippers'ta

NBA Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Clippers, yıldız basketbolcu James Harden'ı gerçekleşen takaslar sonrasında renklerine bağladığını açıkladı.

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, Philadelphia Sixers'ta forma giyen all-star James Harden'ı takas karşılığında kadrosuna kattı.

NBA'in sitesinde yer alan açıklamaya göre 34 yaşındaki Harden'ın yanı sıra PJ Tucker ile Filip Petrusev, Clippers'a gitti.

Sixers ise Nicolas Batum, Marcus Morris, Robert Covington, KJ Martin ve birden fazla draft hakkını aldı.

10 kez all-star seçildi

NBA'de 10 kez all-star ve bir kez en değerli oyuncu (MVP) seçilen Harden, geçen sezon Sixers'ta 21 sayı, 10,7 asist ve 6,1 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.

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