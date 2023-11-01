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TBMM'de onaylanan 12. Kalkınma Planı'na ilişkin karar Resmi Gazete'de

TBMM'de onaylanan 12. Kalkınma Planı'na ilişkin karar Resmi Gazete'de

TBMM Genel Kurulunun dünkü birleşiminde onaylanan 12. Kalkınma Planı'na ilişkin karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

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Plan, 2024-2028 dönemini kapsıyor. 60 özel ihtisas komisyonu ve 27 çalışma grubu oluşturularak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinesinde hazırlanan plan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından, ekim ayı ortasında TBMM'ye sunulmuştu.

TBMM'de önce Plan ve Bütçe Komisyonunda değerlendirilen 12. Kalkınma Planı, dün de 3067 sayılı kanun gereğince Genel Kurul'da görüşülerek onaylanmıştı.

Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yer alan 12. Kalkınma Planı, "istikrarlı büyüme, güçlü ekonomi", "yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim", "nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum", "afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre" ve "adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim" olmak üzere 5 ana eksenden oluşuyor.

Söz konusu plan döneminde, büyüme oranının yıllık ortalama yüzde 5 olması hedefleniyor. Plan dönemi boyunca, 5 milyon ilave istihdam sağlanarak işsizlik oranının dönem sonunda yüzde 7,5'e düşürülmesi öngörülüyor. 2023 sonunda yüzde 65 olması beklenen enflasyonun da 2028 yılında yüzde 4,7'ye düşürülmesi amaçlanıyor.

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